В Аламединском районе парень поссорился с дедом и убил его молотком

В Аламединском районе по подозрению в убийстве задержан 18-летний К. С. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, ранее в милицию поступило сообщение о том, что при неизвестных обстоятельствах пропал без вести житель села Ленинского 70-летний К. А.

«У пропавшего есть возле дома небольшое кафе, в последний раз его видели в одном из помещений заведения. Криминалисты при осмотре территории кафе обнаружили окровавленные следы волочения. В ходе следствия выяснилось, что 5 марта между 18-летним парнем и его дедом произошел конфликт, в ходе которого парень ударил пожилого мужчину. Последний упал и потерял сознание. Поняв, что дед не дышит, подозреваемый ударил его молотком по голове», — сказали в ГУВД.

По версии следствия, чтобы скрыть преступление, подозреваемый загрузил тело в багажник машины, отвез в одно из сел Аламединского района и бросил в воду среди камышей. Автомобиль задержанный помыл и оставил вблизи того же села.