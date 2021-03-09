10:49
USD 84.80
EUR 101.16
RUB 1.14
Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

В милиции рассказали подробности убийства женщины в Жайылском районе

Подозреваемый в убийстве матери сознался в содеянном. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Читайте по теме
В Жайылском районе мужчина облил бензином и сжег свою пожилую мать

Уточняется, что сообщение о смерти женщины в милицию поступило 9 марта примерно в 6.30.

«На месте милиция обнаружила труп 80-летней З.Г. По подозрению в совершении преступления был задержан сын убитой женщины 43-летний З.Р. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. В ходе досудебного производства подозреваемый признался в содеянном и сообщил, что облил свою мать бензином, после чего сжег ее. По предварительным данным, задержанный страдает психическими расстройствами. Назначены все необходимые экспертизы. Подозреваемый водворен в ИВС», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185744/
просмотров: 996
Версия для печати
Материалы по теме
В Жайылском районе мужчина облил бензином и сжег свою пожилую мать
В Сокулукском ИВС после драки умер следственно-арестованный
В селе Новониколаевка убили 14-летнего мальчика. Подозревают его мать
В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве диджея
В Кара-Суйском районе по горячим следам задержали убийц
Стала известна личность убитого в Бишкеке диджея. Подробности
В ГУВД Бишкека сообщили подробности убийства диджея в микрорайоне «Восток-5»
В Бишкеке убили диджея клуба «Бензин-312»
В Узгенском районе девятиклассник убил трехлетнего ребенка
В Кызыл-Кие в драке убили мужчину. Милиция задержала подозреваемых
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,9 В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,9
На&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; горит контейнер. Его тушат четыре пожарных расчета На рынке «Дордой» горит контейнер. Его тушат четыре пожарных расчета
В Турции изнасилована четырехлетняя кыргызстанка. Подозреваемый задержан В Турции изнасилована четырехлетняя кыргызстанка. Подозреваемый задержан
В&nbsp;ДТП на&nbsp;Южной магистрали погиб пассажир такси В ДТП на Южной магистрали погиб пассажир такси
Бизнес
Лучевая терапия сегодня Лучевая терапия сегодня
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Встречай весну с&nbsp;&laquo;народным&raquo; каталогом! Встречай весну с «народным» каталогом!
Весеннее настроение с каталогом от Globus Весеннее настроение с каталогом от Globus
9 марта, вторник
10:37
Скандал в Оперном. Коммерческих спектаклей больше не будет Скандал в Оперном. Коммерческих спектаклей больше не бу...
10:33
На велодорожках Бишкека стоят торговцы. В мэрии ничего не могут с ними сделать
10:14
По-прежнему плохо. Райымбеку Матраимову проведут коронарографию сосудов сердца
10:13
В Кыргызстане впервые пройдет чемпионат Азии по триатлону
10:00
Скандал в Оперном. Артисты не рабы, или Что переполнило чашу терпения