В милиции рассказали подробности убийства женщины в Жайылском районе

Подозреваемый в убийстве матери сознался в содеянном. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Читайте по теме В Жайылском районе мужчина облил бензином и сжег свою пожилую мать

Уточняется, что сообщение о смерти женщины в милицию поступило 9 марта примерно в 6.30.

«На месте милиция обнаружила труп 80-летней З.Г. По подозрению в совершении преступления был задержан сын убитой женщины 43-летний З.Р. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. В ходе досудебного производства подозреваемый признался в содеянном и сообщил, что облил свою мать бензином, после чего сжег ее. По предварительным данным, задержанный страдает психическими расстройствами. Назначены все необходимые экспертизы. Подозреваемый водворен в ИВС», — сообщили редакции.