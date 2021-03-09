09:51
USD 84.80
EUR 101.16
RUB 1.14
Происшествия

За неделю в Бишкеке выявили 6 тысяч 622 нарушения ПДД

За прошедшую неделю в Бишкеке выявили 6 тысяч 622 нарушения ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Патрульной службы милиции.

По ее данным, 64 водителя управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 12 передвигались на машинах с тонировкой, без водительских удостоверений остановили 85 человек.

На штрафстоянку поставили 505 транспортных средств. Раскрыто также 43 преступления и проступка.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать Правила дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185724/
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали водителя Lexus с подложными номерами
В ДТП на Южной магистрали погиб пассажир такси
Большегрузы нарушают правила перевозки. УПСМ предупредило об ответственности
Езда по встречке. В Бишкеке нарушители ехали за машиной скорой помощи
Обматерил и напал на милиционера. Подозреваемого в хулиганстве задержали
В Бишкеке выявили 363 водителя с транзитными номерами, нарушивших ПДД
За неделю в Бишкеке выявили 6 тысяч 506 нарушений ПДД
В центре Бишкека водитель Volkswagen сбил ребенка на пешеходном переходе
В Бишкеке задержали водителя Toyota Camry, скрывшегося с места ДТП
Ехала по запрещенной полосе. В Оше машина Патрульной службы милиции нарушила ПДД
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,9 В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,9
На&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; горит контейнер. Его тушат четыре пожарных расчета На рынке «Дордой» горит контейнер. Его тушат четыре пожарных расчета
В Турции изнасилована четырехлетняя кыргызстанка. Подозреваемый задержан В Турции изнасилована четырехлетняя кыргызстанка. Подозреваемый задержан
В&nbsp;ДТП на&nbsp;Южной магистрали погиб пассажир такси В ДТП на Южной магистрали погиб пассажир такси
Бизнес
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Встречай весну с&nbsp;&laquo;народным&raquo; каталогом! Встречай весну с «народным» каталогом!
Весеннее настроение с каталогом от Globus Весеннее настроение с каталогом от Globus
Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака
9 марта, вторник
09:50
Участники октябрьских событий просят президента обратить на них внимание Участники октябрьских событий просят президента обратит...
09:45
В Жайылском районе мужчина облил бензином и сжег свою пожилую мать
09:44
Сегодня в трех жилмассивах Бишкека временно не будет холодной воды
09:23
Минюст предлагает продлить действие паспортов образцов 2004 и 2006 годов
09:14
За неделю в Бишкеке выявили 6 тысяч 622 нарушения ПДД