За неделю в Бишкеке выявили 6 тысяч 622 нарушения ПДД

За прошедшую неделю в Бишкеке выявили 6 тысяч 622 нарушения ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Патрульной службы милиции.

По ее данным, 64 водителя управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 12 передвигались на машинах с тонировкой, без водительских удостоверений остановили 85 человек.

На штрафстоянку поставили 505 транспортных средств. Раскрыто также 43 преступления и проступка.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать Правила дорожного движения.