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Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Караколе задержан депутат горкенеша

АКС ГКНБ задержан депутат Каракольского городского кенеша Тууганбек Чолпонбаев. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что ранее начато досудебное производство по факту присвоения или растраты вверенного имущества. Вместе с депутатом задержан и начальник регионального отдела № 4 ДДХ при Минтрансе К.К.У.

«Тууганбек Чолпонбаев являлся учредителем ОсОО «Дорстройсервис» с 2015 по 2020 год. Злоупотребляя должностным положением, он вступил в сговор с начальником регионального отдела № 4 ДДХ при Минтрансе, помог заключить контракт на выполнение завышенных объемов ремонтных работ дорожной сети Каракола со стороны этого ОсОО. Задержанные водворены в ИВС», — сообщили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185626/
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