Такого еще не было. У руководства ОАО «НЭСК» вымогали должность

АКС ГКНБ выявлен факт вымогательства должности у руководства ОАО «НЭСК». Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что один из руководителей структурных подразделений ОАО «НЭСК» С.М. шантажировал тем, что предаст огласке имеющийся у него компромат, и вымогал должность.

«Подозреваемый оказывал на руководство воздействие через депутатов Жогорку Кенеша и других высокопоставленных должностных лиц, требовал назначить его на должность директора одного из филиалов компании. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ», — сообщили в ведомстве.