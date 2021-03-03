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Происшествия

Мандарины и лампочки на 340 тысяч сомов. Пограничники задержали контрабанду

В Баткенской области пресекли два факта провоза контрабанды на сумму более 340 тысяч сомов. Об этом сообщили в Пограничной службе.

По ее данным, вчера в селе Жаштык Лейлекского района Баткенской области пограничники обнаружили и задержали автомашину Mercedes-Benz Sprinter под управлением кыргызстанца. В авто обнаружили две тонны мандаринов без разрешительных документов. Водитель пытался нелегально ввезти груз из Таджикистана на территорию КР вне пункта пропуска.

В этот же день в местности Пылдырак Кадамджайского района Баткенской области пограничники задержали автомобиль Hyundai Porter. Кыргызстанец хотел незаконно переправить из КР в Узбекистан 9 тысяч 600 лампочек.

Задержанных и груз передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185242/
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