Мандарины и лампочки на 340 тысяч сомов. Пограничники задержали контрабанду

В Баткенской области пресекли два факта провоза контрабанды на сумму более 340 тысяч сомов. Об этом сообщили в Пограничной службе.

По ее данным, вчера в селе Жаштык Лейлекского района Баткенской области пограничники обнаружили и задержали автомашину Mercedes-Benz Sprinter под управлением кыргызстанца. В авто обнаружили две тонны мандаринов без разрешительных документов. Водитель пытался нелегально ввезти груз из Таджикистана на территорию КР вне пункта пропуска.

В этот же день в местности Пылдырак Кадамджайского района Баткенской области пограничники задержали автомобиль Hyundai Porter. Кыргызстанец хотел незаконно переправить из КР в Узбекистан 9 тысяч 600 лампочек.

Задержанных и груз передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.