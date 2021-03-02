В селе Новониколаевка убили 14-летнего мальчика. Подозревают его мать

В селе Новониколаевка милиция по подозрению в убийстве подростка задержала его мать. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что сообщение об обнаруженном теле 14-летнего Т.А. поступило вчера в 20.25 от сотрудников скорой помощи.

«На месте происшествия оперативно-следственная группа выявила, что несовершеннолетнему нанесли ножевое ранение в шею, от которого он скончался на месте. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР, назначены необходимые экспертизы. По подозрению в совершении данного преступления задержана мать убитого мальчика, 36-летняя Т.В. Все обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщили в ГУВД.