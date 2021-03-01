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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Нет процессуального статуса. Алиярбек Абжалиев может выехать за пределы страны

На депутата парламента и свата экс-президента Алиярбека Абжалиева не выставлены сторожевые карточки на границе, он не вызывался на допрос в рамках уголовного дела. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что ГКНБ возбудил уголовное дело по факту незаконного обогащения парламентария, а не в отношении него.

«Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству, Абжалиев должен быть вызван следователем сначала как свидетель. Только после вручения соответствующего уведомления его статус изменят и он станет подозреваемым. До этого момента он имеет право покинуть страну. Но известно, что на сегодня Абжалиев не пересекал границу», — заявили редакции.

Напомним, АКС ГКНБ установила факты незаконного обогащения со стороны депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева. По версии следствия, работая на госслужбе, он приобрел активы, несопоставимые с его официальными доходами, в частности, более 20 элитных квартир, жилые дома в VIP-городках Бишкека, пансионат в Иссык-Кульской области, земельные участки на территории Иссык-Кульской и Чуйской областей, а также недвижимость в Турции и ОАЭ.

Алиярбек Абжалиев — сват экс-главы государства Сооронбая Жээнбекова. Его сын женат на дочери последнего.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185051/
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