Азизу Батукаеву заочно предъявили еще одно обвинение и избрали меру пресечения

В Кыргызстане вору в законе Азизу Батукаеву заочно предъявили обвинение по статьям «Незаконное изготовление наркотических средств с целью сбыта» и «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме У бишкекчан обнаружили арсенал оружия, включая гранатометы, и наркотики

Отметим, что речь идет об уголовном деле, возбужденном Следственной службой МВД в марте 2020 года. Во время обыска милиция обнаружила и изъяла целый арсенал оружия, в том числе гранатометы и патроны. Следствие установило, что все найденное принадлежит вору в законе Азизу Батукаеву.

«Экспертиза показала, что все изъятое оружие является боевым. Кроме того, в гараже было обнаружено большое количество марихуаны. По версии следствия, Азиз Батукаев хранил их там с целью сбыта. Вору в законе заочно применили меру пресечения в виде заключения под стражу. Кримавторитета должны доставить в суд с момента задержания в течение 48 часов для установления срока меры пресечения в виде заключения под стражу либо для ее изменения», — сообщили редакции.

9 апреля 2013 года Азиза Батукаева освободили из Нарынского СИЗО. В тот же день чартерным рейсом он вылетел на историческую родину в город Грозный (Чечня). Адвокаты представили документы в суд, по которым их подзащитный неизлечимо болен. У него диагностировали рак крови последней стадии. Позже по факту незаконного освобождения сначала возбудили, а затем приостановили уголовное дело. Разбирательство возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-генпрокурор Аида Салянова, бывашие чиновники и депутаты.