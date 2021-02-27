В Караколе милиционеры спасли бездомного, который замерзал на улице

Сотрудники туристической милиции УВД Иссык-Кульской области спасли мужчину, у которого чуть не началось обморожение. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, накануне около 10.30 в сквере они заметили лежавшего на скамейке человека без определенного места жительства. Его одежда была покрыта инеем. Температура воздуха на улице опустилась ниже −8 градусов и дул холодный ветер. Милиционеры остановились, чтобы узнать, требуется ли мужчине помощь.

«Оказалось, он длительное время провел на морозе и замерз до такой степени, что почти не мог говорить и шевелить пальцами рук. Инспекторы туристического взвода лейтенант милиции Элеман Сагынбаев, младшие лейтенанты милиции Берик Китатов и Нурзада Иманбаева оказали первую помощь и вызвали скорую помощь. В ожидании бригады медиков милиционеры напоили его горячим чаем, чтобы тот мог скорее согреться», — отметили в МВД.

Прибывшие работники скорой диагностировали у мужчины общее переохлаждение. После оказания первой медицинской помощи бездомного отвезли в приют при Красном полумесяце.