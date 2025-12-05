Туристы приютили собаку из Кыргызстана и увезли во Францию

Иногда одна случайная встреча в горах меняет чью-то жизнь навсегда. Полгода назад туристы нашли пса по кличке Аксай совсем одну в горах Кыргызстана. Они не смогли пройти мимо, забрали ее с собой, а дальше обратились за помощью в программу «Кумайык», реализуемую в Канте.

«Наша команда помогла оформить все необходимые документы, сделать прививки, подготовить паспорт и пройти весь путь от улицы до нового дома. И вот Аксай начинает новую жизнь — во Франции, в любящей семье», — сообщили в «Кумайык».