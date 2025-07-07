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Общество

Соседи по несчастью: жители 12-го микрорайона устали делить двор с бездомными

В 12-м микрорайоне бездомные люди распивают спиртное, позволяют себе непристойные выражения и пугают детей. Об этом 24.kg сообщили жители.

По их словам, количество бездомных в их микрорайоне растет с каждым днем.

«Вот уже более 15 лет на территории функционирует приют для лиц без определенного места жительства. К сожалению, в наши дворы постоянно приходят посторонние люди, среди которых много молодых мужчин. Они распивают спиртное, разбрасывают мусор, собираются там, где играют дети, позволяют себе непристойные выражения и пренебрегают элементарными нормами гигиены и поведения», — сообщили жители.

Они просят власти провести проверку ситуации в 12-м микрорайоне, организовать взаимодействие с приютом для переселения его подопечных в более подходящие условия и привлечь социальные службы для поддержки бездомных и профилактики правонарушений.

«Мы очень обеспокоены безопасностью детей и пожилых людей. Жители микрорайона прилагают фотодоказательства наиболее острых проблемных участков и готовы оказать любую помощь для скорейшего решения», — заключили горожане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335437/
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