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Происшествия

Четверо неизвестных проникли на объект Бишкекводоканала. Их задержали

Четверо неизвестных проникли на один из объектов Бишкекводоканала, который патрулирирует Служба охраны МВД. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

По ее данным, правонарушители были задержаны старшиной милиции Нурсейитом Бекназар уулу.

«Примерно в 19.00 во время несения службы милиционер заметил возле входа двух неизвестных мужчин азиатской внешности. Еще двое проникли на объект, подсвечивая фонариками, обыскивали и что-то высматривали. Сотрудник полка охраны, обнаружив посторонних, приказал им остановиться. Незнакомцы попытались скрыться, несмотря на требования. Тогда милиционер произвел предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия. И только тогда мужчины подчинились», — отметили в МВД.

В ведомстве добавили, что через некоторое время приехала группа захвата и командиры подразделений. Задержанных доставили в УВД Октябрьского района Бишкека. Начаты следственные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184851/
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