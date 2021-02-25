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Происшествия

Драка с поножовщиной в Кара-Суу. Два подростка доставлены в больницу

В Кара-Суйском районе два школьника госпитализированы с ножевыми ранениями. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что оба пострадавших сейчас находятся в Ошской городской клинической больнице.

«Оба 16-летних подростка учатся в школе имени Панфилова в Оше. Драка, переросшая в поножовщину, произошла на территории Кара-Суйского района», — сообщили редакции.

Отметим, это не первый инцидент со школьниками в регионе. 11 февраля ученик 10-го класса скончался в больнице Оша, не приходя в сознание после ножевого ранения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184605/
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