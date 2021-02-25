Внимание, розыск! В Джалал-Абаде полгода ищут 31-летнего Шерзода Ражавалиева

В Джалал-Абаде полгода не могут найти 31-летнего Шерзода Ражавалиева. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, 11 августа 2020 года примерно в 17.30 Шерзод Ражавалиев, страдающий психическим заболеванием, вышел из дома и пропал.

Его приметы: рост 165-170 сантиметров, светлый, глаза и волосы темные, среднего телосложения, состоит на учете у психиатра.

Фото УВД Джалал-Абада. Шерзод Ражавалиев

Был одет в белый джемпер, коричневую куртку, классические черные штаны и черные калоши.

Тех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 102, 03722 52831, 70344, 0777792363, 0773000802.