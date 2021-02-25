12:53
USD 84.62
EUR 102.96
RUB 1.15
Происшествия

Внимание, розыск! В Джалал-Абаде полгода ищут 31-летнего Шерзода Ражавалиева

В Джалал-Абаде полгода не могут найти 31-летнего Шерзода Ражавалиева. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, 11 августа 2020 года примерно в 17.30 Шерзод Ражавалиев, страдающий психическим заболеванием, вышел из дома и пропал.

Его приметы: рост 165-170 сантиметров, светлый, глаза и волосы темные, среднего телосложения, состоит на учете у психиатра.

УВД Джалал-Абада
Фото УВД Джалал-Абада. Шерзод Ражавалиев

Был одет в белый джемпер, коричневую куртку, классические черные штаны и черные калоши.

Тех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 102, 03722 52831, 70344, 0777792363, 0773000802.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184602/
просмотров: 345
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ просит посольство США содействовать в розыске Аскарбека Шадиева
Женщина пропала на пастбище. В милиции сообщили подробности
Чувствовать чужую боль. Рассказ волонтера о Добровольном отряде спасателей
Внимание, розыск! Милиция второй год ищет 56-летнюю Акылбубу Мундузбаеву
Насилие над несовершеннолетними. Милиция в Чаткале проводит профилактику
Внимание, розыск! Милиция четыре года не может найти 35-летнего Рахима Исму
В Джалал-Абадской области трое мужчин несколько лет насиловали двоюродного брата
Внимание, розыск! В Баткенской области больше года ищут Нусратуллу Эрматова
Скандал со складами «Спекулянта». Владелец сети объявлен в розыск
Украли двух телят и девять овец. Подозреваемых в скотокрадстве задержали
Популярные новости
ГКНБ задержал руководителя информагентства &laquo;Кабарлар&raquo; ГКНБ задержал руководителя информагентства «Кабарлар»
В&nbsp;офисе редакции газеты &laquo;Слово Кыргызстана&raquo; избили&nbsp;и.&nbsp;о. главного редактора В офисе редакции газеты «Слово Кыргызстана» избили и. о. главного редактора
Задержание кыргызстанцев в&nbsp;Таджикистане. Комментарий ГКНБ Задержание кыргызстанцев в Таджикистане. Комментарий ГКНБ
ГКНБ Таджикистана задержал пятерых кыргызстанцев ГКНБ Таджикистана задержал пятерых кыргызстанцев
Бизнес
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
Утверждены новые нормы по&nbsp;проектированию систем газоснабжения. Почему это важно Утверждены новые нормы по проектированию систем газоснабжения. Почему это важно
25 февраля, четверг
12:33
В Бишкеке открылся новый детсад. На месте сгоревшей налоговой инспекции В Бишкеке открылся новый детсад. На месте сгоревшей нал...
12:25
Драка с поножовщиной в Кара-Суу. Два подростка доставлены в больницу
12:13
Внимание, розыск! В Джалал-Абаде полгода ищут 31-летнего Шерзода Ражавалиева
11:55
В Кыргызстане скончался народный артист СССР Токтоналы Сейталиев
11:51
Проект новой Конституции профильный комитет рассмотрит 2 марта