В Кыргызстане сошли две лавины. Посты «Сосновка» и «Арал» временно закрыты

В Кыргызстане за сутки сошли две снежные лавины. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что первая лавина сошла сегодня на трассе Каракол — Энилчек Иссык-Кульской области примерно в 13.30. Объем снежной массы составил 12 тысяч кубометров. Во избежание несчастных случаев проезд на этой дороге закрыт до 26 февраля. На месте трассу от снега расчищают бульдозеры, грузовик и грейдер.

«Вторая лавина сошла на трассе Бишкек — Ош. Объем снежной массы составил 3,5-4 тысячи кубометров. Посты «Сосновка» и «Арал» временно закрыты для проезда всех видов транспорта», — сообщили в МЧС.

В ведомстве проинформировали, что на перевалах Отмок, Ала-Бель и Тоо-Ашуу, на трассе Талас — Тараз — Суусамыр дежурят оперативные группы МЧС.