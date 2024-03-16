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Общество

На автодороге Бишкек — Ош будут спускать лавины

Сегодня со 121-го по 135-й километр автодороги Бишкек — Ош (перевал Төө-Ашуу) и со 198-го по 255-й километр (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан) будут принудительно спускать лавины с применением артиллерийского расчета Министерства обороны. Об этом сообщили в МЧС.

В ведомстве предупредили, что на трассе будут вводить временные ограничения на движение транспорта, и просят соблюдать дистанцию между машинами 500 метров.

«В случае происшествий незамедлительно обращайтесь в единую службу 112. Звонок бесплатный и доступен круглосуточно», — добавили в МЧС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289213/
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