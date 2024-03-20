В горных районах Кыргызстана ожидаются сход лавин, снежный накат и гололедица

В горных районах Кыргызстана ожидается сход снежных лавин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, с 21 по 24 марта в связи с ожидаемыми осадками и неустойчивой погодой возможны заносы, снежный накат и гололедица.

Лавины могут сойти на следующих участках:

на 121-138-м километрах автодороги Бишкек — Ош (на перевале Тоо-Ашуу);

на 198-260-м километрах автодороги (на перевале Ала-Бель и в ущелье Чычкан);

на 55-115-м километрах автодороги Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу;

на 59-113-м километрах автодороги Ала-Бука — Каныш-Кыя (на перевале Чапчыма);

на 45-90-м километрах автодороги Каракол — Энильчек (на перевале Чон-Ашуу);

на 0-3-м километрах автодороги Красная Горка — Ак-Таш.

«Из-за обледенения дороги скользкие. Водителям при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров», — отметили в МЧС.