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Общество

МЧС: На перевалах Кыргызстана ожидается сход лавин

В горных районах Кыргызстана ожидается сход лавин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным Гидрометеорологической службы, с 17 по 18 апреля на территории республики ожидаются проливные дожди.

В связи с чем лавины могут сойти:

  • на 121-138-м километрах автодороги Бишкек — Ош, на перевале Төө-Ашуу;
  • на 222-250-м километрах автодороги Бишкек — Ош, на перевале Ала-Бель, ущелье Чычкан;
  • на 45-90-м километрах автодороги Каракол — Энильчек;
  • на 52-68-м километрах автодороги Барскоон — Ак-Шыйрак, на перевале Соок.

МЧС рекомендует при проезде лавиноопасных участков строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291797/
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