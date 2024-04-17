МЧС: На перевалах Кыргызстана ожидается сход лавин

В горных районах Кыргызстана ожидается сход лавин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным Гидрометеорологической службы, с 17 по 18 апреля на территории республики ожидаются проливные дожди.

В связи с чем лавины могут сойти:

на 121-138-м километрах автодороги Бишкек — Ош, на перевале Төө-Ашуу;

на 222-250-м километрах автодороги Бишкек — Ош, на перевале Ала-Бель, ущелье Чычкан;

на 45-90-м километрах автодороги Каракол — Энильчек;

на 52-68-м километрах автодороги Барскоон — Ак-Шыйрак, на перевале Соок.

МЧС рекомендует при проезде лавиноопасных участков строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.