МЧС: На перевалах Кыргызстана ожидается сход лавин

В горных районах Кыргызстана ожидается сход лавин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
По данным Гидрометеорологической службы, с 17 по 18 апреля на территории республики ожидаются проливные дожди.
В связи с чем лавины могут сойти:
- на 121-138-м километрах автодороги Бишкек — Ош, на перевале Төө-Ашуу;
- на 222-250-м километрах автодороги Бишкек — Ош, на перевале Ала-Бель, ущелье Чычкан;
- на 45-90-м километрах автодороги Каракол — Энильчек;
- на 52-68-м километрах автодороги Барскоон — Ак-Шыйрак, на перевале Соок.
МЧС рекомендует при проезде лавиноопасных участков строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.