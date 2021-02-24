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Происшествия

Подозреваемого в краже крышки люка посадили под домашний арест

Оперативники столичной милиции задержали подозреваемого в краже крышки люка. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

По ее данным, 14 февраля гражданин Э.К. заявил, что рядом со спорткомплексом «Стронг» неизвестные украли арычный железный люк. В качестве подозреваемого задержан Н.А., 1991 года рождения.

Свердловским районным судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
 
УВД Свердловского района
Фото УВД Свердловского района. Подозреваемый в краже крышки люка
 

Такую же меру пресечения суд применил к А.Ж., 1997 года рождения, подозреваемой в краже мобильного телефона.

19 февраля гражданка З.М. рассказала, что в этот же день примерно в 14.30 на рынке «Дордой» в одном из торговых контейнеров украли мобильный телефон марки «Редми» стоимостью 12 тысяч 500 сомов.

Данные факты зарегистрированы в ЕРПП и начаты досудебные производства по статье 200 «Кража» УК КР.

УВД Свердловского района
Фото УВД Свердловского района. Подозреваемая в краже телефона

 
 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184526/
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