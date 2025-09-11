13:35
Власть

Парламент одобрил ужесточение наказания за пронос телефонов в тюрьмы

Государственная служба исполнения наказаний предлагает наказывать за пронос мобильных телефонов в тюрьмы — штрафовать на 500 — 1 тысячу расчетных показателей (50-100 тысяч сомов) или лишать свободы на два года. Об этом сообщил первый заместитель главы ведомства Нурлан Сарчаев на заседании парламента.

Депутаты рассматривают проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях)».

По словам замглавы ГСИН, в случае первого нарушения может быть штраф, при последующих его увеличат или будет тюремный срок.

Нурлан Сарчаев сказал, что также предлагается увеличить штраф за пронос запрещенных предметов и продуктов со 175 расчетных показателей (17,5 тысячи сомов) до 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов).

В 2024 году зарегистрировано 59 фактов попытки проноса запрещенных предметов.

Депутат Сеидбек Атамбаев отметил, что в тюрьмах надо увеличить количество свиданий, тогда будет меньше незаконных передач. И добавил, что сумма штрафов кажется слишком большой.

Он поинтересовался, не слишком ли ужесточают показатели штрафов за передачу телефонов.

По словам Нурлана Сарчаева, новым законопроектом предлагается дополнить статью 446 вторым пунктом. В случае первого нарушения штраф составит 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов), при последующих его увеличат до 500 — 1 тысячи расчетных показателей (от 50 тысяч до 100 тысяч сомов) или могут назначить тюремный срок.

Первый заместитель главы ГСИН добавил, что законопроект касается именно мобильных телефонов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343116/
