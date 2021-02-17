В Узгенском районе девятиклассник убил трехлетнего ребенка

В Узгенском районе задержали подозреваемого в убийстве трехлетнего мальчика. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

По ее данным, 17 января 2021 года в милицию поступило сообщение о том, что в районную больницу привезли ребенка с тяжелыми травмами. Очевидцы сообщили, что мальчика сбила машина, а водитель выбросил его в поле.

Однако в ходе следствия правоохранители установили, что 15-летний житель села Кара-Дарыя М.А. повел трехлетнего ребенка в поле и решил убить за то, что тот его обматерил.

«Подозреваемый ударил убитого по лицу, потом камнем по голове, бросил тело среди камышей и скрылся. Задержанный учится в 9-м классе школы города Узгена. Дело переквалифицировали на статью 130 «Убийство» УК КР. Подозреваемого водворили в ИВС», — сообщили в УВД.