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Сюжет: Скандалы с чиновниками

За вымогательство взятки задержан следователь УВД Ленинского района Бишкека

В Бишкеке за вымогательство взятки задержан следователь УВД Ленинского района. Задержание произвели сотрудники Финансовой полиции совместно со службой внутренних расследований МВД. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

«В Финансовую полицию поступило заявление от гражданина А.К. по факту вымогательства денежных средств со стороны следователя за положительное решение вопроса», — сообщили в ведомстве.

пресс-службы ГСБЭП
Фото пресс-службы ГСБЭП

Подозреваемый был задержан с поличным при передаче денег. По решению Первомайского районного суда Бишкека он взят под стражу в СИЗО-1 сроком на два месяца.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183719/
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