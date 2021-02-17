За вымогательство взятки задержан следователь УВД Ленинского района Бишкека

В Бишкеке за вымогательство взятки задержан следователь УВД Ленинского района. Задержание произвели сотрудники Финансовой полиции совместно со службой внутренних расследований МВД. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

«В Финансовую полицию поступило заявление от гражданина А.К. по факту вымогательства денежных средств со стороны следователя за положительное решение вопроса», — сообщили в ведомстве.

Фото пресс-службы ГСБЭП

Подозреваемый был задержан с поличным при передаче денег. По решению Первомайского районного суда Бишкека он взят под стражу в СИЗО-1 сроком на два месяца.