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Суд прекратил дело в отношении мужчин, избивших посетителей кафе

Дело в отношении мужчин, избивших посетителей кафе в селе Кен-Булун, прекращено. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

По его словам, такое решение приняла судья Ыссык-Атинского районного суда Айжан Рыскулова. Ранее милиция установила, что обвиняемые Б.Т и Г.Д., будучи в пьяном состоянии, стали оскорблять посетителей и работников кафе.

«Позже они избили посетителей, беспричинно нанося удары по их головам. Во время судебного разбирательства они частично признали свою вину, сказав, что потерпевшие первыми стали оскорблять их. Со слов обвиняемых, умысла причинять кому-либо вред здоровью у них не было. Своим решением судья переквалифицировала деяния подсудимых на проступок и прекратила дело. Однако гособвинение считает, что такое решение судьи необоснованно, поскольку обвинение по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц» УК КР не прекращается в суде даже при наличии встречного заявления», — сказал Нурлан Тагаев.

Напомним, в июне 2020 года в селе Кен Булун двое мужчин избили местных жителей. Их отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183534/
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