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Украли телефон за 14 тысяч сомов. В Бишкеке задержаны подозреваемые в краже

В Бишкеке задержали двух мужчин, подозреваемых в краже телефона. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции.

По информации УПСМ, 11 февраля в 1.50 в службу 102 поступило сообщение о том, что на автомойке на пересечении улиц Термечикова и Гагарина неизвестные украли мобильный телефон Redmi стоимостью 14 тысяч сомов.

По горячим следам задержаны подозреваемые, ими оказались З.А., 1996 года рождения, и А.Д., 1997 года рождения. Оба доставлены в УВД Ленинского района.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183278/
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