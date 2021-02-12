Украли телефон за 14 тысяч сомов. В Бишкеке задержаны подозреваемые в краже

В Бишкеке задержали двух мужчин, подозреваемых в краже телефона. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции.

По информации УПСМ, 11 февраля в 1.50 в службу 102 поступило сообщение о том, что на автомойке на пересечении улиц Термечикова и Гагарина неизвестные украли мобильный телефон Redmi стоимостью 14 тысяч сомов.

По горячим следам задержаны подозреваемые, ими оказались З.А., 1996 года рождения, и А.Д., 1997 года рождения. Оба доставлены в УВД Ленинского района.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство.