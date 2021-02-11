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Происшествия

Женщина, убившая мужа в Кемине. Стали известны жуткие подробности случившегося

Накануне пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила о 45-летней женщине, которая пришла с повинной в ОВД Кеминского района. Жительница Кемина призналась в убийстве мужа. Сегодня собственные источники в правоохранительных органах сообщили 24.kg подробности случившегося.

«Когда семейная пара ночью вернулась из гостей домой, между ними произошла ссора. Они уже собирались ложиться спать, но в какой-то момент муж выволок супругу из дома, прогнав ее спать в сарай. Там она нашла молоток и веревку. Вернувшись домой, несколько раз ударила им по голове спящего супруга. Он попытался оказать сопротивление, но женщина нанесла еще несколько ударов. После связала мужа, пошла на кухню, достала уксусную эссенцию и залила ему в горло. Она поначалу хотела свести счеты с жизнью, но потом все-таки решила сдаться милиции», — сообщили источники.

По факту убийства, напомним, возбуждено уголовное дело. Убитому было 53 года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183086/
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