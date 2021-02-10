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Сюжет: Дело Курсана Асанова

Дело Курсана Асанова. Супруге экс-замминистра назначили судмедэкспертизу

Супруге экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова назначили судебно-медицинскую экспертизу. Об этом 24.kg сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.

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По ее словам, сейчас Кульнара Усенканова проходит лечение в частной клинике. Следователь ГКНБ поставил вопрос о необходимости в госпитализации супруги бывшего милицейского чиновника.

«Кульнару Усенканову выписали из Нацгоспиталя насильно, затем ее положили в частную клинику. Она лежит в постели и только сегодня начала садиться на несколько минут. Следователь поставил вопрос о необходимости госпитализации Усенкановой, чтобы выяснить, могла ли она имитировать инсульт. Сотрудник спецслужб пытался ознакомить мою подзащитную с постановлением под роспись, после чего ей, со слов родственников, стало плохо. Мы будем принимать меры», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Отметим, по версии следствия, Кульнара Усенканова в 2017-2018 годах получила от гражданина А.О. денежные средства в размере более $5 миллионов для ведения общего бизнеса, которые отказывается возвращать.

Напомним, ранее Кульнара Усенканова фигурировала в другом уголовном деле — о неуплате налогов. Дело вела Военная прокуратура. Известно, что супруга Курсана Асанова ранее владела несколькими фирмами, затем их ликвидировали. В 2019-м Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту неуплаты налогов и передала расследование в Военную прокуратуру.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183043/
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