Уйди, бессонница. Пять советов для здорового сна

Эксперты говорят: сон более важен для здоровья, чем диета или физические упражнения.

Бессонница же приводит к набору веса, проблемам с сердцем и даже к депрессии. Известно, что человек должен спать не менее семи часов в сутки, а людям с хроническими заболеваниями необходимо более девяти часов сна. Недосып может увеличить риск возникновения невротических расстройств, повышения артериального давления, нарушения функционирования иммунной системы.

Психотерапевт Жанна Караева рассказала 24.kg, как избавиться от этого недуга и улучшить сон.

1 1 Полезные привычки Важно соблюдать режим — ложиться спать в одно и то же время и стараться, чтобы этот распорядок не менялся случайным образом. И даже в выходные дни. Этот основанный на поведенческом методе процесс важен для настройки биологических часов, режима дня и контроля сна, как у взрослых, так и у детей. Создайте успокаивающую атмосферу — прохладная температура в спальне, приглушенный свет будут способствовать улучшению сна. Для борьбы с детской бессонницей важно, чтобы свет был выключен. В темноте мозг человека выделяет вещества, способствующие сну, в то время как яркий свет содействует активности и препятствует сну.

2 Откажитесь от гаджетов перед сном Чтобы засыпать вовремя, необходимо убрать из комнаты телевизоры, компьютеры и смартфоны. По крайней мере, их нужно выключить за 30 минут до сна. Холодный голубой свет нарушает биологические часы человека, определяющие работу различных органов, и подавляет выработку мелатонина. Это гормон, который отвечает за здоровый цикл сна, бодрствования и восстановления тела. Мелодию на будильник выбирайте приятную и не слишком громкую, если есть намерение проснуться этого будет достаточно.

3 Следите за питанием Большое количество еды перед сном — одна из причин бессонницы. Врач рекомендует соблюдать здоровое питание в течение дня и перестать пить жидкость перед сном. Необходимо также избегать продуктов, в составе которых есть кофеин — кофе, чай. Ребенку можно приготовить простой и легкий ужин, который будет легко усвоен. В поздние часы старайтесь не давать детям сладкое, поскольку это может повысить активность ребенка.

4 Бросьте вредные привычки и займитесь спортом Не курите перед сном. Спиртные напитки также стимулируют возникновение бессонницы. Употребление алкоголя разрешается за четыре часа до сна. Физическая активность днем поможет заснуть ночью.