В Кара-Балте женщина, поссорившись с бывшим сожителем, зарезала его

В Кара-Балте задержана подозреваемая в убийстве своего бывшего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что в милицию поступило сообщение о том, что обнаружен труп мужчины. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР.

«Погибшим оказался 47-летний И.А. По горячим следам на территории Московского района задержана подозреваемая. Женщина отбывает наказание в исправительных учреждениях за преступление, совершенное в 2015 году.

По предварительной версии следствия, бывшие сожители поссорились, после чего подозреваемая нанесла мужчине множественные ножевые ранения и скрылась с места преступления. Задержанная водворена в ИВС», — сообщили в ГУВД.