Ударил деда ножом. Бишкекчанина приговорили к 12,5 года тюрьмы за убийство

В Бишкеке мужчину приговорили к 12 годам 6 месяцам лишения свободы за убийство родного деда. Об этом говорится на сайте Верховного суда.

По его данным, инцидент произошел 28 января 2020 года в одной из квартир в микрорайоне «Аламедин-1».

Как отмечается, в тот день между обвиняемым 36-летним Р. М. и 84-летним больным Ю.В. возникла ссора. «Примерно в 9.00 Ю.В. стал придираться к внуку, предъявлять ему претензии, что его дочь с ними не живет, в доме нет продуктов. После этого Р.М. занервничал и попытался выйти из дома, вслед ему продолжали лететь обвинения, которые продолжаются уже на протяжении двух лет. Внук, не выдержав оскорблений, взял кухонный нож и пригрозил деду. Однако тот не перестал оскорблять его. Не вытерпев, Р.М. ударил его ножом в грудь, вытащил нож, кинул его рядом и позвонил в милицию», — говорится в приговоре.

Обвиняемый указал, что убил Ю.В. потому, что тот сам этого хотел и много раз просил. «Дедушка болел и говорил, что устал», — приводятся слова Р.М. в документе.

Рассмотрев дело, Свердловский районный суд признал подсудимого виновным по статье 130 «Убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии» УК КР и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев.

Однако Р.М. не согласился с обвинительным приговором и заявил, что во время следствия сотрудники милиции оказывали давление. Он обратился с апелляционной жалобой в Бишкекский городской суд, где после рассмотрения просьбы Р.М. 4 февраля 2020 года принято решение оставить без изменения приговор районного суда.