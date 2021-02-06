Контрабанда на 800 тысяч сомов. Пограничники задержали трех кыргызстанцев

Пограничники задержали кыргызстанцев, которые незаконно пытались провезти в Узбекистан крупный рогатый скот и другую контрабанду. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.
В местности Торук Ала-Букинского района также задержали автомашину Daewoo-Nubira, водитель которой пытался перевезти медикаменты в Узбекистан. Еще один кыргызстанец задержан за попытку перегона четырех голов КРС в местности Монул.
Задержанных, контрабандный груз и крупный рогатый скот передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.