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Контрабанда на 800 тысяч сомов. Пограничники задержали трех кыргызстанцев

Пограничники задержали кыргызстанцев, которые незаконно пытались провезти в Узбекистан крупный рогатый скот и другую контрабанду. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, общая стоимость груза составляет 800 тысяч сомов. В местности Мамай Аксыйского района пограничники и сотрудники ГКНБ задержали автомашину Mercedes-Benz Sprinter под управлением кыргызстанца, который пытался нелегально переправить товары народного потребления на территорию Узбекистана вне пункта пропуска.

В местности Торук Ала-Букинского района также задержали автомашину Daewoo-Nubira, водитель которой пытался перевезти медикаменты в Узбекистан. Еще один кыргызстанец задержан за попытку перегона четырех голов КРС в местности Монул.

Задержанных, контрабандный груз и крупный рогатый скот передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182556/
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