В Кыргызстане задержан пособник террористов, финансировавший запрещенные группировки. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Фото пресс-центра ГКНБ

«В ходе контртеррористических мероприятий, направленных на выявление и пресечение каналов финансирования деятельности международных террористических организаций, задержан гражданин КР А.Н. Установлено, что задержанный занимался сбором денежных средств для дальнейшей их отправки в зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Подозреваемый взят под стражу. Ведутся следственные мероприятия.