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Происшествия

Задержан пособник террористов, финансировавший запрещенные группировки

В Кыргызстане задержан пособник террористов, финансировавший запрещенные группировки. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

«В ходе контртеррористических мероприятий, направленных на выявление и пресечение каналов финансирования деятельности международных террористических организаций, задержан гражданин КР А.Н. Установлено, что задержанный занимался сбором денежных средств для дальнейшей их отправки в зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Подозреваемый взят под стражу. Ведутся следственные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182285/
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