В Бишкеке задержан подозреваемый в попытке изнасилования

Оперативники столичной милиции задержали подозреваемого в попытке изнасилования. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 29 января с заявлением обратилась А.Ж. Она рассказала, что в тот же день примерно в 7.30 в лесопосадке по улице Фере неизвестный мужчина примерно 20-25 лет повалил ее на землю и пытался изнасиловать.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 161 «Изнасилование» УК КР.

Вскоре оперативники криминальной милиции задержали подозреваемого Ж.А., 1994 года рождения. Он водворен в ИВС.

Уточняется, что Свердловский районный суд в отношении него избрал меру пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 сроком на два месяца.