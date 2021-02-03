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В Бишкеке задержан подозреваемый в попытке изнасилования

Оперативники столичной милиции задержали подозреваемого в попытке изнасилования. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.
 
По ее данным, 29 января с заявлением обратилась А.Ж. Она рассказала, что в тот же день примерно в 7.30 в лесопосадке по улице Фере неизвестный мужчина примерно 20-25 лет повалил ее на землю и пытался изнасиловать.
 
Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 161 «Изнасилование» УК КР.
 
Вскоре оперативники криминальной милиции задержали подозреваемого Ж.А., 1994 года рождения. Он водворен в ИВС.
 
Уточняется, что Свердловский районный суд в отношении него избрал меру пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 сроком на два месяца.
ГУВД столицы
Фото ГУВД столицы. Задержан подозреваемый в попытке изнасилования девушки
 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182241/
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