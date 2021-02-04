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Происшествия

Угнанную в Чуйской области машину нашли в Джалал-Абаде

Сотрудники ОВД Сокулукского района раскрыли автоугон, в начале февраля совершенный в селе Ак-Жол Чуйской области. Злоумышленника и угнанный транспорт нашли в Джалал-Абадской области.

«С заявлением в милицию обратился житель села Ак-Жол. По его словам, неизвестные ночью угнали его автомашину, припаркованную во дворе дома. По факту угона было возбуждено уголовное дело», — сообщили в милиции.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Подозреваемый в автоугоне

Оперативникам удалось выйти на след похитителя. Он успел отогнать автомобиль в Токтогульский район Джалал-Абадской области. 36-летний подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182219/
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