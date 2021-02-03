В Бишкеке зарезали 46-летнего мужчину. Подозреваемый задержан

В Бишкеке сотрудники милиции задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

«31 января в 19.33 в службу 102 ГУВД Бишкека поступило сообщение о том, что в частном доме по улице Тойгонбаева найден труп мужчины с телесными повреждениями. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района. При внешнем осмотре эксперты-криминалисты на трупе выявили множественные ножевые ранения в области грудной клетки. Также милиционеры установили личность 46-летнего убитого», — рассказали в милиции.

Фото пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека. Подозреваемый в убийстве

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. 47-летний подозреваемый задержан и водворен в ИВС ГУВД столицы. Следствие продолжается.