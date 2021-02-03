18:26
USD 84.80
EUR 102.48
RUB 1.12
Происшествия

В Бишкеке зарезали 46-летнего мужчину. Подозреваемый задержан

В Бишкеке сотрудники милиции задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

«31 января в 19.33 в службу 102 ГУВД Бишкека поступило сообщение о том, что в частном доме по улице Тойгонбаева найден труп мужчины с телесными повреждениями. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района. При внешнем осмотре эксперты-криминалисты на трупе выявили множественные ножевые ранения в области грудной клетки. Также милиционеры установили личность 46-летнего убитого», — рассказали в милиции.

пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека
Фото пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека. Подозреваемый в убийстве

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. 47-летний подозреваемый задержан и водворен в ИВС ГУВД столицы. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182207/
просмотров: 1167
Версия для печати
Материалы по теме
Двойное убийство на Иссык-Куле. Подозреваемый задержан в Бишкеке
На Иссык-Куле произошло двойное убийство. Милиция разыскивает подозреваемого
Дело об убийстве криминального авторитета Лимонти передано в суд
Зарезала мужа. В Таласской области задержали подозреваемую в убийстве
Милицией задержан 23-летний бишкекчанин. Выпил лишнего и угнал машину
В Алае милиционера убили на дне рождения его друга
Воровка представилась соцработницей и украла у бишкекчанки 675 тысяч сомов
В Кочкорском районе задержали мужчину за убийство сожительницы
Мать зарезала сына. Подозреваемую в убийстве задержали
В Кочкорском районе в сарае нашли труп девушки. Милиция ищет подозреваемого
Популярные новости
Блогера Юлию Барабину вызвали на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Блогера Юлию Барабину вызвали на допрос в ГКНБ
Задержан генеральный директор ОсОО &laquo;Скай Мобайл&raquo; Евгений Кражан Задержан генеральный директор ОсОО «Скай Мобайл» Евгений Кражан
Камчыбек Ташиев: Мое знакомство с&nbsp;Нургазы Анаркуловым не&nbsp;помешает расследованию Камчыбек Ташиев: Мое знакомство с Нургазы Анаркуловым не помешает расследованию
Машина всмятку. Водитель Mercedes не&nbsp;справился с&nbsp;управлением и&nbsp;врезался в&nbsp;дерево Машина всмятку. Водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в дерево
Бизнес
Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
1+1. Получи телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона Tecno Camon&nbsp;12 Air 1+1. Получи телефон в подарок при покупке смартфона Tecno Camon 12 Air
Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от&nbsp;своих показаний Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от своих показаний
Новые тарифные планы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom! Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
3 февраля, среда
18:15
Премьер-министр и члены правительства принесли присягу Премьер-министр и члены правительства принесли присягу
18:10
Поддерживаете ли вы стремление властей оптимизировать правительство? Опрос
18:01
ГРС: 117-летней кыргызстанке изменили адрес в ID-карте
17:53
В парламенте предлагают создать совет по гражданской и муниципальной службе
17:18
Дело эксперта Эрнеста Карыбекова отправлено на новое рассмотрение