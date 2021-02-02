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Происшествия

В Кара-Балте злоумышленник украл у сотовой компании кабель на 210 тысяч сомов

Оперативниками Жайылского района задержан подозреваемый в краже кабеля общей стоимостью больше 200 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба Чуйского ГУВД.

«29 января в 02.00 в ОВД Жайылского района поступило сообщение по факту кражи. Неизвестный, проникнув в здание одной из сотовых компаний, похитил кабель стоимостью больше 110 тысяч сомов. В ходе досудебного производства сотрудниками милиции было установлено, что аналогичный факт преступления был зарегистрирован еще 15 января. В первом случае был похищен кабель стоимостью больше 100 тысяч сомов», — рассказали в милиции.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Задержанный

26-летний подозреваемый задержан и водворен в ИВС ОВД Жайылского района. Следствие проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182054/
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