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Происшествия

Обманул и забрал скот на 410 тысяч сомов. Подозреваемый в мошенничестве задержан

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района столицы.

УВД Первомайского района
Фото УВД Первомайского района. В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве

По ее данным, 25 сентября 2020 года в милицию обратился местный житель и рассказал, что некий парень обманул его и украл 11 голов крупного рогатого скота. Общая стоимость ущерба 410 тысяч сомов.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

Сотрудники милиции задержали 36-летнего подозреваемого и водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182041/
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