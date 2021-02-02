В департаменте лекарственных средств Минздрава выявили коррупцию

Генеральная прокуратура провела проверку в департаменте лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения. Практически по всем направлениям его работы выявлены системные нарушения и коррупция. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

«Установлены устойчивые коррупционные схемы по незаконному извлечению выгод, преимуществ и денежных средств с представителей фармацевтических компаний за регистрацию, проведение экспертиз, испытаний лекарственных средств и медицинских изделий, оказание содействия в ввозе некачественных препаратов, а также коррупционные преступления в период пандемии коронавирусной инфекции», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что в ЕРПП зарегистрировано восемь материалов по фактам злоупотребления должностным положением ответственными лицами департамента.

Также по итогам проверки в уполномоченные органы, в том числе в правительство, внесено четыре представления об устранении нарушений закона. К дисциплинарной ответственности привлечены четыре сотрудника департамента, один из которых уволен по отрицательным основаниям.