АКС ГКНБ уличает «Кыргызтеплоэнерго» в использовании коррупционных схем

АКС ГКНБ выявила коррупционную схему по фиктивным поставкам топлива для нужд филиалов ГП «Кыргызтеплоэнерго» в период отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По версии следствия, ответственные работники предприятия и филиалов по предварительному сговору с отдельными субъектами предпринимательской деятельности, специализирующихся на реализации мазута, фиктивно оформляли финансовые документы о произведенных поставках мазута в предприятия теплоснабжения ГП «Кыргызтеплоэнерго». Выявлен ущерб на сумму более 10 миллионов сомов, который был возмещен в доход государства.

В филиале «Кантское предприятие теплоснабжения» ГП «Кыргызтеплоэнерго» пресечена коррупционная схема по фиктивным оформлениям документов по поставкам мазута в период осенне-зимнего периода 2020-2021 года.

В рамках досудебного производства проводится расследование и устанавливается нанесенный государству ущерб. Все причастные лица, участвовавшие в противоправной деятельности, будут привлечены к уголовной ответственности.