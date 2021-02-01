Один из вузов Бишкека организовал незаконную миграцию студентов из-за рубежа

В Бишкеке сотрудники одного из университетов организовали незаконную миграцию студентов из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, вуз грубейшим образом нарушил требования Закона «О внешней миграции», предоставляя ложные сведения в госорганы, организовал незаконную миграцию иностранных граждан на территорию Кыргызстана, оказывал им услуги для незаконного перемещения по стране.

Бесконтрольность их пребывания привела к совершению тяжкого преступления (ограбление банка) и серьезным последствиям. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 122 «Организация незаконной миграции» Кодекса о проступках.

Выявлены также множественные нарушения миграционного законодательства со стороны других образовательных учреждений столицы.