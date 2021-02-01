15:55
USD 84.80
EUR 102.72
RUB 1.11
Происшествия

В Бишкеке выявили 347 водителей с транзитными номерами, нарушающих ПДД

В Бишкеке за неделю зафиксировали 347 нарушений ПДД со стороны водителей с транзитными номерами. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, из них 52 авто с российскими номерными знаками, пять — с армянскими, шесть — с азербайджанскими. За неуплату штрафов, просрочку и несвоевременную регистрацию на штрафстоянку поставили пять автомобилей.

«УПСМ продолжит проверку и будет принимать меры в отношении водителей, нарушающих Правила дорожного движения, а также транспортных средств с иностранными номерными знаками, скрывающихся от камер видеонаблюдения «Безопасного города», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181851/
просмотров: 498
Версия для печати
Материалы по теме
За неделю в Бишкеке выявили 6 тысяч 893 нарушения ПДД
Езда по встречке и на красный свет. ПДД нарушил водитель микроавтобуса
В Бишкеке выявили 359 водителей с транзитными номерами, нарушающих ПДД
За неделю в Бишкеке выявили 7 тысяч 741 нарушение ПДД
В Бишкеке выявили 252 водителя с транзитными номерами, нарушающих ПДД
Припарковавшихся на газоне бишкекской наркологии патрульных накажут
За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 350 нарушений ПДД
Езда по встречке и на красный свет. Водители такси нарушают ПДД
За неделю в Бишкеке выявили почти 7,6 тысячи нарушений ПДД
Езда по встречке. Водители в Бишкеке создают аварийные ситуации
Популярные новости
Супругу Абдиля Сегизбаева задержали. Она выходила на&nbsp;митинг к&nbsp;филармонии Супругу Абдиля Сегизбаева задержали. Она выходила на митинг к филармонии
В&nbsp;Бишкеке задержан бывший президент ЗАО &laquo;Компания Манас Менеджмент&raquo; В Бишкеке задержан бывший президент ЗАО «Компания Манас Менеджмент»
Камчыбек Жолдошбаев стукнул два автомобиля. В&nbsp;УПСМ сообщили подробности ДТП Камчыбек Жолдошбаев стукнул два автомобиля. В УПСМ сообщили подробности ДТП
ГСБЭП задержала родственников депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева ГСБЭП задержала родственников депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева
Бизнес
МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в&nbsp;2021 году МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в 2021 году
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в&nbsp;2021 году Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
Порт Чабахар в&nbsp;Иране&nbsp;&mdash; возможность выхода на&nbsp;новый рынок для Кыргызстана Порт Чабахар в Иране — возможность выхода на новый рынок для Кыргызстана
Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение &laquo;ЭЛКАРТ Мобайл&raquo; Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение «ЭЛКАРТ Мобайл»
1 февраля, понедельник
15:50
Назначен новый руководитель пресс-службы президента Назначен новый руководитель пресс-службы президента
15:45
Один из вузов Бишкека организовал незаконную миграцию студентов из-за рубежа
15:26
Нургазы Анаркулов освобожден от должности руководителя пресс-службы президента
15:25
Балбак Тулобаев сделал замечание двум своим заместителям. Не отчитались о работе
14:53
В Бишкеке выявили 347 водителей с транзитными номерами, нарушающих ПДД