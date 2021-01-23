13:03
USD 84.77
EUR 103.24
RUB 1.14
Происшествия

В Бишкеке водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии

В Бишкеке инспекторы УПСМ задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УПСМ.

Уточняется, что 21 января на пересечении улиц Уметалиева и Московской водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавший 33-летний Ж.М. доставлен в больницу.

«С помощью камер проекта «Безопасный город» установлена и задержана водитель автомашины Lexus-470 28-летняя А.А. Ее доставили в следственную службу ГУВД Бишкека для дальнейшего разбирательства. Факт зарегистрирован в ЕРПП», — сказали в УПСМ.

пресс-службы УПСМ
Фото пресс-службы УПСМ. Водитель Lexus сбила пешехода и скрылась с места ДТП

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180983/
просмотров: 307
Версия для печати
Материалы по теме
В Панфиловском районе насмерть сбили пешехода
Сбил человека и скрылся. В Бишкеке задержали водителя Volkswagen
Сбил человека и скрылся. В Бишкеке задержали водителя Toyota
В Кадамджайском районе перевернулся пассажирский бус
Сбил девушку и скрылся. Милиция задержала подозреваемого в автонаезде
В селе Беловодском насмерть сбили мужчину. Водитель сбежал, но его нашли
В городе Ош в ДТП пострадали три человека
В Сокулукском районе водитель насмерть сбил мужчину
На автодороге Бишкек — Ош в ДТП пострадали пять человек
В Ошской области 54-летний мужчина погиб при попытке спастись в ДТП
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан совладелец сети ресторанов &laquo;Нават&raquo; Сергей Острецов В Бишкеке задержан совладелец сети ресторанов «Нават» Сергей Острецов
Обогащение в&nbsp;$4&nbsp;миллиона. ГКНБ задержал бывшего начальника управления Финпола Обогащение в $4 миллиона. ГКНБ задержал бывшего начальника управления Финпола
В&nbsp;ГКНБ прокомментировали арест совладельца &laquo;Навата&raquo; Сергея Острецова В ГКНБ прокомментировали арест совладельца «Навата» Сергея Острецова
В&nbsp;Оше ограбили таксиста. В&nbsp;чехле телефона он&nbsp;хранил 500 тысяч сомов В Оше ограбили таксиста. В чехле телефона он хранил 500 тысяч сомов
Бизнес
Макгрегор против Порье&nbsp;&mdash; на&nbsp;кону встреча с&nbsp;Хабибом. Смотрите в&nbsp;O!TV Макгрегор против Порье — на кону встреча с Хабибом. Смотрите в O!TV
Зимнее снижение по&nbsp;кредитам от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo; Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума»
Виртуальная накопительная карта&nbsp;&mdash; новый способ сделать покупки приятнее Виртуальная накопительная карта — новый способ сделать покупки приятнее
Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на&nbsp;склады &laquo;Спекулянта&raquo; Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на склады «Спекулянта»
23 января, суббота
12:49
Инаугурация Садыра Жапарова. Стрельба из пушек не потребует затрат Инаугурация Садыра Жапарова. Стрельба из пушек не потре...
12:36
В Бишкеке водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии
12:24
В ДУМК участились жалобы: школьниц в платках не пускают на уроки
12:00
Маршрутный бунт. Какой тариф устроил бы бишкекчан и почему
11:38
В Бишкеке инспекторы патрульной милиции задержали подозреваемых в разбое