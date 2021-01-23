В Бишкеке водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии

В Бишкеке инспекторы УПСМ задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УПСМ.

Уточняется, что 21 января на пересечении улиц Уметалиева и Московской водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавший 33-летний Ж.М. доставлен в больницу.

«С помощью камер проекта «Безопасный город» установлена и задержана водитель автомашины Lexus-470 28-летняя А.А. Ее доставили в следственную службу ГУВД Бишкека для дальнейшего разбирательства. Факт зарегистрирован в ЕРПП», — сказали в УПСМ.