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Подозреваемого в мошенничестве могут отпустить под домашний арест

Подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере Таабылды уулу Азамата Октябрьский районный суд Бишкека может отпустить под домашний арест. Такое ходатайство заявила прокуратура.

Как пояснили 24.kg адвокаты, представляющие интересы потерпевшей стороны, подозреваемый накануне был водворен в СИЗО-1 Бишкека на два месяца. Но сегодня обвинение направляет встречное ходатайство об изменении санкции.

Таабылды уулу Азамат проходит обвиняемым по двум эпизодам. Он обманным путем присвоил $81 тысячу.

Потерпевшие считают, что родственники фигуранта вступили в сговор с сотрудниками прокуратуры. Они опасаются, что, оказавшись на свободе, Таабылды уулу Азамат может сбежать, как и его подельник, который объявлен в розыск.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180501/
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