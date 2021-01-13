Осторожно, фото: милиция Джалал-Абада просит опознать труп

Милиция просит граждан помочь опознать труп неизвестного мужчины. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что труп обнаружен 8 декабря в Джалал-Абаде на улице Фурманова. Предположительно, мужчине азиатской национальности 45-55 лет. На теле не обнаружено никаких травм, он умер своей смертью.

Особые приметы: рост 160-165 сантиметров, волосы черные, глаза черные, среднего телосложения, имеются борода и усы.

Был одет в черную куртку, спортивный костюм, на голове была шапка, на ногах кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о погибшем, просят сообщить по телефонам: 102, 0372252831, 70344, 0777792363, 0773000802.