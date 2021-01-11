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Происшествия

В Бишкеке задержан лжесотрудник ГКНБ

В Бишкеке задержан мужчина с поддельными документами сотрудника ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

«10 января в 14.55 на пересечении улиц Токомбаева и Нуркамала был остановлен автомобиль марки «Тойота-Камри» из-за отсутствия госномера. При проверке соответствующих документов на автомобиль, пассажир, сидевший на заднем сиденье, гражданин Б.А., представился сотрудником ГКНБ и предъявил удостоверение. На месте было установлено, что удостоверение сотрудника ГКНБ является поддельным», — сообщили в милиции.

Мужчина задержан и доставлен в УВД Октябрьского района для дальнейшего разбирательства, автомобиль без государственных номерных знаков водворен на специализированную стоянку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179483/
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