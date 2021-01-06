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Происшествия

В Джалал-Абаде супруга осужденного пыталась пронести в колонию 40 тысяч рублей

В Джалал-Абаде супруга осужденного пыталась пронести в колонию деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГСИН.

ГСИН
Фото ГСИН. В Джалал-Абаде супруга осужденного пыталась пронести в колонию деньги
По ее данным, вчера примерно в 12.25 уроженка Баткенской области М.А. пришла в исправительное учреждение № 10 Джалал-Абада и пыталась пронести 40 тысяч рублей и 1 тысячу 300 сомов.

«Сотовый телефон, зарядное устройство и 70 сомов женщина оставила на пропускном пункте учреждения и утверждала, что больше запрещенных предметов у нее нет. В комнате досмотра во время обыска у нее в куртке нашли черный пакет, внутри которого были деньги», — проинформировали в ведомстве.

Факт зарегистрировали в журнале учета информации. Собранные материалы передали следователю ГСИН. Начали досудебное производство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179085/
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