В Джалал-Абаде супруга осужденного пыталась пронести в колонию 40 тысяч рублей

В Джалал-Абаде супруга осужденного пыталась пронести в колонию деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГСИН.
«Сотовый телефон, зарядное устройство и 70 сомов женщина оставила на пропускном пункте учреждения и утверждала, что больше запрещенных предметов у нее нет. В комнате досмотра во время обыска у нее в куртке нашли черный пакет, внутри которого были деньги», — проинформировали в ведомстве.
Факт зарегистрировали в журнале учета информации. Собранные материалы передали следователю ГСИН. Начали досудебное производство.