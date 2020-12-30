Гибель кыргызстанца в Москве. Личность мужчины установили

Посольство Кыргызстана в России контролирует инцидент с гибелью кыргызстанца, который упал с крыши при очистке снега. Об этом сообщили в диппредставительстве.

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По его данным, в отделе полиции по району Хамовники Москвы подтвердили факт гибели 31-летнего гражданина Кыргызстана А.Б., уроженца Джалал-Абадской области.

Посольство направило соответствующее обращение в следственный отдел по району Хамовники для обеспечения всестороннего расследования происшествия. Установлена связь со следователем. Направили также обращение в Трудовую инспекцию для проверки по соблюдению норм трудового законодательства. Посольство держит связь с родственниками погибшего.

Вчера стало известно, что в центре Москвы чистильщик снега погиб в результате несчастного случая. От полученных травм мужчина скончался на месте.