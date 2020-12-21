От имени Камчыбека Ташиева пытались захватить санаторий «Джалал-Абад»

Пресечена попытка захвата санатория «Джалал-Абад». Ворвавшиеся в здание утверждали, что действуют от имени Камчыбека Ташиева. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

«И. о. начальника управления «Кыргызкурорттуризм» ФПК КР С.Кучуков и незаконно назначенный им же и. о. директора санатория «Джалал-Абад» Э.Айтиев с группой лиц попытались силой проникнуть в административное здание и занять кабинет директора санатория. Однако и. о. директора санатория Б.Сатыгулов, ознакомившись с приказом о назначении, сообщил прибывшим лицам, что приказ является недействительным, так как директор санатория «Джалал-Абад» М.Абышкаев находится на больничном и его освобождение от должности является незаконным», — рассказали в госкомитете.

В ведомстве отмечают, что пытавшиеся занять здание административного корпуса заявляли о причастности Камчыбека Ташиева к захвату.

«Председатель ГКНБ К.К. Ташиев никакого отношения к данному факту не имеет. Более того, он не давал и не дает подобные поручения», — уточнили в пресс-центре.

С.Кучуков и Э.Айтиев были задержаны и доставлены в ГУВД Джалал-Абада для проведения следственных мероприятий. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.