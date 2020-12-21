Мошенник представлялся родственником Камчыбека Ташиева и обещал зекам амнистию

Сотрудниками ГКНБ выявлен заключенный, который представляясь родственником Камчыбека Ташиева, требовал с родных других осужденных деньги, чтобы выпустить их из колоний по амнистии. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«По итогам проверки установлен 33-летний гражданин Кыргызстана Санжар Салибаев, отбывающий наказание в ИК-1 в селе Молдовановка по статьям «Мошенничество», «Подделка документов» и «Побег». В целях реализации своих преступных замыслов, войдя в доверие к отдельным гражданам, путем мошенничества, он получал денежные средства», — сообщили в ГКНБ.

Фото пресс-центра ведомства

В ведомстве отмечают, что объявление амнистии не входит в компетенцию ГКНБ. Тех, кто стал жертвой мошенника просят незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.