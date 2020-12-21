В Бишкеке машина врезалась в людей, оказывающих помощь сбитому пешеходу

В Бишкеке в результате наезда скончалась 70-летняя женщина, а 30-летнюю доставили в больницу с различными травмами. По информации управления Патрульной службы милиции, инспекторы задержали 65-летнего водителя машины марки Volkswagen-Passat, подозреваемого в совершении ДТП.

«Накануне примерно в 7.55 в милицию поступило сообщение о факте ДТП на улице Юнусалиева. По прибытии на место происшествия сотрудники патрульной милиции установили, что неизвестный водитель на неустановленной автомашине, двигаясь в южном направлении по улице Юнусалиева, перед домом № 21 совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. Пока очевидцы оказывали помощь пострадавшей, автомашина марки Toyota-4Runner, двигаясь в том же направлении, совершила наезд на них. В результате ДТП скончалась 70-летняя женщина, а 30-летняя, которая оказывала помощь погибшей, доставлена в больницу с различными травмами. Автомашины в настоящее время водворены на специализированную стоянку», — сказали в УПСМ.

По информации управления Патрульной службы милиции, виновника первой аварии доставили в следственную службу ГУВД города Бишкека. Факт зарегистрировали в ЕРПП, ведется следствие.